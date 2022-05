Le sacre contesté de Fabio Cannavaro au ballon d'or 2006

Alors qu’aux antipodes, les All Blacks Néo-Zélandais donnaient une leçon de Rugby à nos vaillants Bleus, c’est un autre ovale qui triomphait en Nouvelle Zélande, celui, Bleu justement, de Ford qui arrachait grâce au doublé Gronholm/Hirvonen le Titre Constructeur WRC 2006, un titre attendu depuis 1979 et le doublé Bjorn Waldegard et Hannu Mikkola au Championnat Mondial!

Quoi de plus normal me direz-vous quand la concurrence (sic) se résumait à une écurie Subaru en éternelle recherche et introspection sportive et une écurie (privée) Kronos-Citroën qui alignait ses deux espoirs Ibériques bien loins il est vrai du talent des duettistes de Ford ce week-end; oui, en effet, oui mais ...non!

Non, ce titre (même si l’arracher ne fut pas forcément un haut fait d’arme lors de cette manche Néo-Zélandaise) ne se résume pas à une simple formalité, une sorte de lot de consolation à l’attention d’un Marcus Gronholm forcément amer de voir s’échapper le titre Pilote, car dans ce cas que penser d’un titre Pilote acquis au fond d’un canapé? Rien, rien de plus, les deux titres ont nécessité une somme de travail, de concentration et de fighting spirit tout aussi intense et mesurée, Ford profite certes de l’absence de l’étalon-or actuel du WRC, Sébastien Loeb, mais Sébastien Loeb n’a-t-il pas, aussi, profité d’erreurs de Gronholm lors de cette saison?

Gronholm, qui, à l’image de sa sortie en Australie s’est souvent mis plus de pression par lui même que grâce à l’Alsacien, un Gronholm qui reste néanmoins sur cette saison le seul adversaire à jouer à armes égales avec notre Champion du Monde. Après, les aléas et incertitudes si propres au sport mécanique auront fait le reste, Ford mérite largement ce titre, et Malcolm Wilson peut en goûter à volonté la douceur.

Le Finlandais, qui a pris la tête dès le premier scratch, signera les 5 scratchs de la première journée, survolant ainsi ses adversaires, le reste du week-end étant du même acabit, Marcus décrochera une 4ème victoire ici (après celles de 2000, 2002 et 2003) égalant ainsi le record de victoires en Nouvelle Zélande détenu jusque là par Carlos Sainz (1990, 1991, 1992 & 1998), Mikko Hirvonen décrochant une méritante seconde place et Manfred Stohl qui arrache finalement la 3ème marche du podium à Pons et Sordo, Kronos finissant donc au pied du podium. Une seule chose est sûre, la dernière manche du WRC 2006 en Grande Bretagne devrait être un grand moment de plaisir pour tous puisqu’aucun ne prendra le départ avec une quelconque pression, l’occasion de voir, encore, de très belles choses outre manche.